Delegation nordkoreanischen Olympischen Komitees reist zu Asienspielen in Hangzhou

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine Delegation seines Nationalen Olympischen Komitees zu den am 23. September beginnenden Asienspielen im chinesischen Hangzhou entsandt.Die Delegation unter Federführung des Sportministers und Komiteevorsitzenden Kim Il-guk sei am Dienstag in Pjöngjang aufgebrochen, berichtete der nordkoreanische Staatssender KCBS am Mittwoch.Getrennt davon wird erwartet, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine hochrangige Delegation entsenden wird, um die Beziehungen zum „Blutsbruder“ China zu festigen.Nordkorea hatte zuvor bekannt gegeben, dass seine Athleten am 14. September in Pjöngjang zur Teilnahme an den Asienspielen aufgebrochen seien.