Asienspiele: Südkoreas Fußballer nach 4:0-Sieg über Thailand im Achtelfinale

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft steht bei den Asienspielen im chinesischen Hangzhou im Achtelfinale.Die Mannschaft unter Trainer Hwang Sun-hong siegte am Donnerstag im Jinhua Stadium in Jinhua, südlich von Hangzhou, mit 4:0 gegen Thailand.Mit zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen qualifizierte sich Südkorea vorzeitig für das Achtelfinale. Die Mannschaft ist unabhängig vom Ausgang des letzten Gruppenspiels gegen Bahrain Gruppenerster.Das Spiel gegen Bahrain findet am 24. September statt.