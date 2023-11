Jährliche Reifeprüfung findet am Donnerstag statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea findet am Donnerstag die jährliche Reifeprüfung College Scholastic Ability Test (CSAT) statt.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden heute über Details zum Ablauf der Prüfung informiert.Alle Prüflinge sind aufgerufen, sich heute mit ihrem Prüfungsort vertraut zu machen und sich ihre Zutrittskarte sowie Informationsmaterialien zur "Suneung" genannten Prüfung zu besorgen.Wer seine Zutrittskarte verliert, kann diese am Donnerstag vor 8 Uhr am Prüfungsort erneut ausgestellt bekommen.Insgesamt 504.588 Personen wollen dieses Jahr den CSAT ablegen. Die Prüfung kann an rund 1.300 Orten landesweit geschrieben werden.Der Bildungssender Education Broadcasting System (EBS) wird am Donnerstag eine Analyse der Prüfungsaufgaben veröffentlichen.