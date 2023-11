Jährliche Reifeprüfung findet heute statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea findet heute die jährliche Reifeprüfung statt.Die Hochschulaufnahmeprüfung kann an rund 1.200 Prüfungsorten landesweit abgelegt werden.Zu Beginn der im Koreanischen "Suneung" genannten Prüfung müssen Aufgaben im Fach Koreanisch bearbeitet werden. Anschließend folgen die Prüfungen in Mathematik, Englisch, koreanischer Geschichte und Wissenschaft. Die fünfte und abschließende Prüfung in einer weiteren Fremdsprache geht um 17.45 Uhr zu Ende.Rund 504.600 Personen legen in diesem Jahr die Prüfung ab, etwa 3.400 weniger als im letzten Jahr.Ein Unterschied im Vergleich zu früheren Jahren ist, dass sogenannte "Killerfragen" nicht mehr gestellt werden dürfen.Außerdem herrscht erstmals wieder keine Maskenpflicht, nachdem die drei letzten Suneung-Prüfungen wegen Covid-19 unter verschärften Hygienebedingungen durchgeführt worden waren.Prüflinge, die an Covid-19 erkrankt sind, müssen den Test zudem nicht an einem getrennten Ort ablegen. Die Behörden empfehlen Infizierten aber das Tragen einer KF-94-Schutzmaske. Auch sollen sie die Mittagspause in einem extra für sie eingerichteten Bereich verbringen.Die Testergebnisse werden am 8. Dezember bekannt gegeben.