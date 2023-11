Regierung arbeitet Gesetzentwurf für Verbot von Hundefleischverzehr aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der ein Verbot des Verzehrs von Hundefleisch in fünf Jahren vorsieht.Wie KBS in Erfahrung bringen konnte, arbeitete das Landwirtschaftsministerium jüngst eine entsprechende Vorlage aus.Es ist das erste Mal, dass die Regierung ein Ende des Hundefleischverzehrs offiziell macht.Wie verlautete, seien in dem Regierungsentwurf auch Entschädigungen für Hundezüchter vorgesehen, wenn sie zu einer anderen Geschäftsart wechseln oder ihr Geschäft aufgeben.Die Regierung hatte im Dezember 2021 einen Ausschuss zur Diskussion über den Verzehr von Hundefleisch gegründet, um einen gesellschaftlichen Konsens in der Angelegenheit zu erreichen.Jedoch konnten Gruppen von Tierschützern und Hundezüchterorganisationen ihre Differenzen über den Zeitpunkt des Verbots und Entschädigungen für Betriebe nicht abbauen. Daher konnte seit März dieses Jahres keine weitere Diskussion zustande kommen.