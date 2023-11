Opfer der Sexsklaverei gewinnen Entschädigungsklage gegen Japan in Berufungsinstanz

Photo : KBS News

Eine Gruppe von Opfern der Sexsklaverei des japanischen Militärs hat eine Entschädigungsklage gegen Japan in der Berufungsinstanz in Südkorea gewonnen.Das Obergericht Seoul entschied am Donnerstag in einer Klage von 15 Personen, darunter der ehemaligen Trostfrau Lee Yong-soo, das Urteil in erster Instanz zurückzunehmen und die von den Klägerinnen und Klägern geforderte Summe vollständig zu akzeptieren. In erster Instanz war ihre Klage abgewiesen worden.21 Personen, darunter Opfer der Sexsklaverei Japans während des Zweiten Weltkriegs und Hinterbliebene, hatten im Dezember 2016 eine Klage gegen die japanische Regierung eingereicht. Sie hatten gefordert, dass jeder Person 200 Millionen Won (etwa 150.000 Dollar) Entschädigung gezahlt werden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral hatte jedoch im April 2021 die Klage abgewiesen. Dies wurde damit begründet, dass Japan gemäß dem Prinzip der Staatenimmunität als souveräner Staat von der Gerichtsbarkeit anderer Länder befreit sei.