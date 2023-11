KI-Roboter werden für Englisch-Unterricht an Schulen zum Einsatz kommen

Photo : YONHAP News

Ab dem kommenden März werden KI-Roboter an Schulen in Seoul zum Einsatz kommen, um beim Englisch-Lernen zu helfen.Zuerst wird fünf Grund- und Mittelschulen jeweils ein Roboter zur Verfügung gestellt.Es handelt sich um den „English tutor robot“, den das Bildungsamt der Hauptstadt in Kooperation mit einem privaten Unternehmen entwickelt.Der mit KI ausgestattete Roboter ist in der Lage, sich mit einzelnen Schülern auf Englisch zu unterhalten.In der Klasse wird der Roboter als Hilfslehrer fungieren und für die Korrektur der Aussprache von Schülern und Einzelunterricht entsprechend deren Lernniveau zuständig sein.Um die öffentliche Bildung im Fach Englisch zu verbessern, werden auch ein Chatbot und eine Smartphone-Applikation eingesetzt, die fürs Hören und Sprechen angewendet werden können. Dies soll ab kommendem März an drei Grund- und Mittelschulen erprobt werden.Die Sprach-Chatbot-App kann Einzelgespräche mit Schülern auf Englisch führen, wenn sie eine bestimmte Situation vorgeben.Das Bildungsamt plant außerdem, sein Programm für den internationalen gemeinsamen Unterricht zu erweitern.Derzeit sind 198 Schulen in Südkorea an dem Programm mit 18 Ländern beteiligt. Dies soll binnen drei Jahren auf alle Erstklässler der Mittelschulen und auf beteiligungswillige Grund-, Mittel- und Oberschulen ausgeweitet werden.Dabei geht es um Unterricht, in dem Schüler in Seoul mithilfe eines von dem Bildungsamt entwickelten Systems für Dolmetschen und Übersetzen mit Schülern im Ausland online kommunizieren.