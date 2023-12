Photo : YONHAP News

In Gyeongju, im Südosten des Landes, hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Erdbeben der Stärke 4,0 auf der Richterskala ereignet.Das Wetteramt teilte mit, das Epizentrum befinde sich 19 Kilometer ostsüdöstlich der Stadt. Dessen Tiefe werde auf 12 Kilometer geschätzt. Schäden durch das Beben seien noch nicht gemeldet worden.Es war das zweitstärkste Erdbeben dieses Jahres.In Südkorea ereigneten sich in diesem Jahr 99 Erdbeben der Stärke 2,0 oder höher.