Zahl der Drogenverbrecher in Korea steigt auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der dieses Jahr aufgeflogenen Drogenverbrecher in Südkorea ist auf ein Rekordhoch gestiegen.Die Sonderermittlungseinheit für Drogenkriminalität teilte am Mittwoch mit, von Januar bis Oktober 22.393 Drogenverbrecher gefangengenommen zu haben. Die Zahl stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 47,5 Prozent.Von ihnen sind 7.301 Drogenschmuggler und -hersteller. Das sind gegenüber dem Vorjahr 82,9 Prozent mehr.Teenager und Menschen in ihren Zwanzigern machten an den gefassten Drogenverbrechern 34,6 Prozent aus.Die Sonderermittlungseinheit führte den rapiden Anstieg der Drogenkriminalität in dieser Altersgruppe auf einen regen Onlinehandel durch soziale Netzwerke, das Dark Web und direkte Online-Einkäufe im Ausland zurück.Der drastische Anstieg der erfassten Drogendelikte in diesem Jahr sei ein Ergebnis des strikten Vorgehens der Behörden gegen Drogenkriminalität, hieß es weiter.