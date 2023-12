Nationales Mehr Dienstleistungen mit mobiler Pass-App für ausländische Touristen

Ausländische Touristen in Südkorea können mit einer mobilen Applikation verschiedene Dienstleistungen genießen, darunter Identitätsfeststellung, Steuerrückerstattung und einfaches mobiles Bezahlen.



Die Stadt Seoul gab am Sonntag bekannt, eine entsprechende Technologie zur Verfügung zu stellen.



Ausländische Touristen können ihre Identität mit ihrem mobilen Reisepass überprüfen lassen, wenn sie die Applikation „Trip.PASS“ herunterladen.



Sollten sie die Prepaidkarte in der App mit ihrer Kreditkarte verbinden, können sie unter anderem in Convenience Shops eine sofortige Steuerrückerstattung erhalten. Auch ein mobiles Bezahlen ist möglich.



Darüber hinaus können sie mit der in der Prepaidkarte enthaltenen Verkehrskarte alle öffentlichen Verkehrsmittel in Südkorea ohne Bargeld nutzen.



Die Stadt Seoul hatte in einem Wettbewerb 2019 das Startup-Unternehmen im Bereich mobiler Passtechnologie „Lordsystem“ ausfindig gemacht.



Das Unternehmen hatte die Applikation „Trip.PASS“ für ausländische Touristen entwickelt.