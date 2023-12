„Past Lives“ der Regisseurin Celine Song erhält fünf Nominierungen für Golden Globes

Photo : YONHAP News

Der Film „Past Lives“ der koreanisch-kanadischen Regisseurin Celine Song hat fünf Nominierungen für die Golden Globe Awards 2024 geholt.Laut der am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Nominierungsliste wurde „Past Lives“ für das beste Filmdrama, die beste Regie, das beste Drehbuch, den besten fremdsprachigen Film und die beste Hauptdarstellerin in einem Filmdrama nominiert.„Past Lives“ handelt von einer Frau und einem Mann, die sich über 20 Jahre nach ihrem Abschied in der Kindheit in Südkorea in New York wieder finden. Die US-amerikanische Schauspielerin koreanischer Abstammung, Greta Lee, und der in Deutschland aufgewachsene koreanische Schauspieler Yoo Teo spielten die Hauptrollen.Der Streifen feierte beim diesjährigen Sundance Film Festival seine Premiere und bekam viel Lob. Der Film wurde daraufhin in die Wettbewerbskategorie bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen.Bei den Gotham Awards 2023 im November in New York wurde „Past Lives“ als bester Film ausgezeichnet.