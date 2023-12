Stadt Seoul warnt Einwohner vor Kältewelle am Wochenende

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat Einwohner vor einer Kältewelle am Wochenende gewarnt. Erstmals seit Beginn dieses Winters gab sie eine Warnung vor Wasserrohrbrüchen durch Frost aus.Die Warnung gelte ab 9 Uhr am 17. Dezember, für den ein Temperaturrückgang unter minus zehn Grade Celsius vorausgesagt wurde. Daher werde ein Monitor- und Nothilfeteam eingesetzt, das rund um die Uhr gegen mögliche Schäden vorgehen soll.Der Wetterdienst sagte für das kommende Wochenende landesweit einen Kälteeinbruch voraus. In Seoul soll die Temperatur am Sonntag bis auf minus 11 Grad zurückgehen, hieß es.