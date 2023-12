Südkorea nimmt fünf Festtage in Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes auf

Photo : YONHAP News

Fünf repräsentative Festtage des Jahres werden in Südkoreas Verzeichnis des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen.Das seien „Seol und Daeboreum“, „Hansik“, „Dano“, „Chuseok“ und „Dongji“, teilte die Behörde für Kulturerbe mit.Es handelt sich um die erste Aufnahme von Festtagen in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes.Bei Seol und Daeboreum handelt es sich um die fünfzehn Tage ab dem Mond-Neujahr. Der Zeitraum markiert den Beginn eines Jahres.Hansik, ein repräsentativer Festtag für den Frühling, ist der 105. Tag nach Dongji, der Wintersonnenwende.Dano wird am fünften Tag des fünften Monats nach dem Mondkalender begangen, um den Sommer zu begrüßen. Das Dano-Fest in Gangneung wurde in die UNESO-Liste des immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen.Zum Erntedankfest Chuseok, dem 15. Tag des achten Monats nach dem Mondkalender, versammeln sich Familienangehörige, um ein Gedenkritual für ihre Vorfahren durchzuführen und deren Grabstätten zu besuchen.Dongji markiert den kürzesten Tag und die längste Nacht im Jahr und wird als „kleiner Seol“ bezeichnet.Die Behörde begründete die Entscheidung damit, dass vielfältige Kulturgüter durch Familien, Dorfgemeinschaften und regionale Gemeinschaften überliefert würden und zur kulturellen Vielfalt und Kreativität beitrügen.