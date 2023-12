„Seven“ von Jung Kook laut KBS-Umfrage K-Pop-Song des Jahres

Photo : YONHAP News

Jung Kook von BTS ist in einer Online-Umfrage zum K-Pop-Interpreten des Jahres gewählt worden.Das ergab die Umfrage zur 2023 K-Pop Jahresbilanz, die KBS World Radio vom 24. November bis 8. Dezember auf seiner Website und über die mobile App durchführte.Die Abstimmungen fanden in fünf Kategorien statt. 259.110 Menschen aus 112 Ländern nahmen daran teil.Laut den Ergebnissen wurde Jung Kook, Mitglied der K-Pop-Band BTS, zum K-Pop-Star des Jahres gewählt. Er gewann 20,85 Prozent der Stimmen, gefolgt von Stray Kids. Dahinter folgten Jimin und V, beide ebenfalls BTS-Mitglieder, sowie Seventeen.Jung Kook landete auch in der Kategorie „Solosänger des Jahres“ auf Platz eins. Sein Song „Seven“ wurde zum Lied des Jahres gekürt.In der Kategorie „Girlgroup des Jahres“ gelangten NewJeans mit 22,03 Prozent der Stimmen an die Spitze. Le Sserafim und Twice folgten auf Platz zwei und drei.Als beste Boygroup des Jahres wurden Stray Kids mit 23,42 Prozent gewählt. Dahinter folgten Seventeen und Tomorrow X Together.KBS World Radio wird die Sondersendung „2023 K-Pop Jahresbilanz“ in elf Sprachen ausstrahlen, beginnend mit der englischen Sendung am 22. Dezember. Sie wird auf der Webseite, in der App und auf dem YouTube-Kanal des Senders zum Hören angeboten.