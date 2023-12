Koreanisches Werk im Wettbewerb beim Internationalen Comicfestival von Angoulême

Photo : YONHAP News

Ein koreanisches Comicwerk ist in den offiziellen Wettbewerb bei einem bedeutenden internationalen Comicfestival in Frankreich aufgenommen worden.Nach Angaben der Website des Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême und der Koreanischen Agentur zur Förderung von Manhwa (KOMACON) am Montag steht „Moms“ (Mütter) von Ma Yeong-shin in der Wettbewerbskategorie für die 51. Auflage des Festivals im Januar nächsten Jahres.Das Werk (französischer Titel: Les Daronnes) erzählt von Liebschaften, der Arbeit und Sorgen von Frauen in ihren Fünfzigern.Das Buch erschien 2015 mit Unterstützung der KOMACON in Südkorea und gewann 2021 den Harvey Award für das Beste Internationale Buch.„Hanbok“, eine Graphic Novel von Sophie Darcq, einer in Südkorea geborenen und nach Frankreich adoptierten Autorin, wurde ebenfalls in den Wettbewerb aufgenommen. Das Buch handelt von ihrer Reise nach Südkorea im Jahr 2004, um ihre leibliche Familie zu finden.