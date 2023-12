Internationales IAEA: Anzeichen für Inbetriebnahme von Leichtwasserreaktor in nordkoreanischem Yongbyon

Ein experimenteller Leichtwasserreaktor im nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon scheint laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erstmals in Betrieb gegangen zu sein.



Das bedeute, dass Nordkorea ein weiteres Mittel zur Gewinnung von Plutonium für den Bau von Atomwaffen erhalte, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.



Seit Mitte Oktober sei der Austritt von warmem Wasser aus dem Kühlsystem des Leichtwasserreaktors beobachtet worden, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Donnerstag (Ortszeit) in einer Sitzung des Gouverneursrats der Organisation in Wien. Das deute auf die Inbetriebnahme des Reaktors hin.



Nordkorea hat jahrelang abgebrannte Brennelemente aus einem 5-Megawatt-Reaktor in Yongbyon verwendet, um atomwaffenfähiges Plutonium zu produzieren.



Der experimentelle Leichtwasserreaktor wurde als Anlage zur Steigerung der Produktion von Nuklearmaterial für Atomsprengköpfe vermutet. Es gab immer wieder Spekulationen, dass der Reaktor bald in den Betriebszustand versetzt wird.



Grossi sagte, die IAEA könne ohne Zugang zu den Anlagen den Betriebsstatus nicht bestätigen. Es lägen keine belastbaren Informationen zur Sicherheit des Leichtwasserreaktors vor.



Die IAEA hat zu den Nuklearanlagen in Nordkorea keinen Zugang mehr, seit Pjöngjang deren

Inspektoren im April 2009 des Landes verwiesen hatte. Seither überwacht die Organisation das nordkoreanische Nuklearprogramm hauptsächlich mithilfe von Satellitenaufnahmen.