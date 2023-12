Erste Weihnachtsbeleuchtung seit neun Jahren auf Hügel nahe innerkoreanischer Grenze

Photo : YONHAP News

Auf dem Hügel Aegibong im südkoreanischen Gimpo an der innerkoreanischen Grenze ist erstmals seit neun Jahren wieder eine Lichtinstallation in Form eines Weihnachtsbaums errichtet worden.Die Stadtverwaltung teilte am Sonntag mit, dass sie die Beleuchtungszeremonie abgehalten habe.Auf dem Hügel war seit 1971 jedes Jahr zum Jahresende ein 30 Meter hoher Stahlturm wie ein Weihnachtsbaum geschmückt und die Beleuchtungszeremonie gefeiert worden.Der Hügel liegt lediglich 600 Meter von der militärischen Demarkationslinie entfernt. Daher wurde davon ausgegangen, dass Menschen in Nordkorea die Lichter des Turms sehen konnten. Aus diesem Grund protestierte Nordkorea stark gegen die Beleuchtung und wollte darin eine anti-nordkoreanische, psychologische Kriegsführung sehen.Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Aegibong wurde nach einer Vereinbarung beim innerkoreanischen Militärgespräch im Juni 2004 ausgesetzt, bevor sie 2010 anlässlich der Versenkung der Korvette Cheonan und des Beschusses der Insel Yeonpyeong durch Nordkorea wieder aufgenommen wurde.Den Stahlturm riss das Verteidigungsministerium 2014 ab, seitdem versuchten konservative Organisationen, dort wieder einen Weihnachtsturm aufzustellen.Der Bürgermeister von Gimpo, Kim Byung-soo, teilte mit, dass die Stadt die Weihnachtsbeleuchtung nach Konsultationen mit dem Militär mit Mühe zustande gebracht habe. Er bekundete die Absicht, den Hügel Aegibong zu einer touristischen Attraktion zu machen, die über den Frieden zwischen beiden Koreas hinaus den Weltfrieden symbolisieren werde.