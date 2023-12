Südkorea sanktioniert acht Personen wegen Nordkoreas Raketenstart in der Vorwoche

Photo : YONHAP News

Südkorea hat acht Personen wegen Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete in der Vorwoche sanktioniert.Darunter befindet sich auch Ri Chang-ho, Direktor des Allgemeinen Aufklärungsbüros (RGB), Nordkoreas wichtigster Auslandsgeheimdienst, teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.Die Organisation steckt auch hinter Hackergruppen wie Kimsuky, Lazarus and Andariel. Darüber hinaus wird Ri eine Verwicklung in Technologiediebstahl und den Devisenerwerb mittels illegalen Cyberaktivitäten vorgeworfen.Im April hatte der Sanktionsausschuss zu Nordkorea des Weltsicherheitsrats bereits empfohlen, Ri wegen seiner Rolle als Geheimdienstchef zu maßregeln. Die Organisation selbst unterliegt bereits Sanktionen.Sieben weitere Personen, die neu auf die Sanktionsliste gesetzt wurden, sollen Profit mit dem Handel von Materialien und Ausrüstung für Nordkoreas Programme für Atomwaffen und Raketen erzielt haben.Es war bereits das zwölfte Mal in diesem Jahr, dass Südkorea eigene Sanktionen gegen Nordkorea verhängte. Seit dem Amtsantritt der Regierung Yoon Suk Yeol im Mai des Vorjahres ist es das 14. Mal.