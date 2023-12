Nordkoreas Machthaber präsentiert Aufgaben für Vorantreibung von Kriegsvorbereitungen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat gefordert, Kriegsvorbereitungen voranzutreiben.Laut nordkoreanischen Staatsmedien wie der Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag machte Kim am Mittwoch, dem zweiten Tag der Plenarsitzung der Arbeiterpartei, die entsprechende Äußerung.Kim habe kämpferische Aufgaben für die Volksarmee, die Rüstungsindustrie, den Bereich Atomwaffen und den Zivilschutz vorgelegt, um die Kriegsvorbereitungen zu vollenden. Das beruhe auf einer tiefgründigen Analyse der ernsten politischen und militärischen Lage auf der koreanischen Halbinsel, die sich aufgrund der beispiellosen Umtriebe der USA und deren Anhänger für eine Konfrontation gegen Nordkorea zugespitzt habe, hieß es.Einzelheiten zu den kämpferischen Aufgaben wurden jedoch nicht genannt.Nach weiteren Angaben präsentierte Kim auch das Prinzip der Eigenständigkeit der Partei, die strategische Kooperation mit antiimperialistischen Ländern auszubauen und zu entwickeln. Das bedeutet offenbar, dass Nordkorea seine strategische Solidarität mit anti-amerikanischen Staaten einschließlich Russlands verstärken will.Nordkoreas Arbeiterpartei begann am Dienstag ihr Jahresabschlusstreffen. Ein solches Treffen geht gewöhnlich über vier bis sechs Tage. Über die Blaupause für die Politik in einzelnen Bereichen, darunter Militär und Verteidigung sowie Wirtschaft, wird am Neujahrstag in Nordkoreas Medien berichtet.