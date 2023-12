Geheimdienst sieht große Möglichkeit militärischer Provokationen Nordkoreas zu Jahresanfang

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Nachrichtendiensts NIS könnte Nordkorea sehr wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres eine militärische Provokation verüben.Hintergrund seien wichtige politische Termine, darunter die Parlamentswahlen in Südkorea im April und die Präsidentschaftswahl in den USA im November.Die entsprechende Prognose präsentierte der Geheimdienst am Donnerstag und stützte sich dabei auf die militärischen Provokationen Nordkoreas vor den 20. und 21. Parlamentswahlen in Südkorea und jüngsten Drohungen gegen das Land.Vor den 20. Parlamentswahlen im April 2016 in Südkorea hatte Nordkorea eine Reihe von Provokationen verübt, darunter einen Atomtest und das Eindringen einer Drohne im Januar sowie GPS-Störungen im März.Einen Monat vor den 21. Parlamentswahlen im April 2020 hatte Nordkorea vier Starts ballistischer Kurzstreckenraketen nacheinander durchgeführt.Der Geheimdienst richtete seine Aufmerksamkeit auch darauf, dass drei nordkoreanische Funktionäre, die bei früheren Provokationen gegen Südkorea eine führende Rolle gespielt hatten, in letzter Zeit zum Militär und geheimdienstlichen Organisationen zurückkehrten. Kim Yong-chol wurde im Juni Berater für die Abteilung der Einheitsfront der Arbeiterpartei. Ri Yong-gil wurde im August zum Generalstabschef ernannt, Pak Jong-chon zum Abteilungsleiter für militärische Angelegenheiten der Arbeiterpartei.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un forderte zudem am Mittwoch bei einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei, Kriegsvorbereitungen voranzutreiben.NIS teilte mit, sich gemeinsam mit den zuständigen Ministerien für eine lückenlose Frühwarnung und Verteidigungsbereitschaft einzusetzen.