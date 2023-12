Besucherzahl in alten Palästen und Königsgräbern erreicht Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Besucher in alten Palästen und Königsgräbern aus der königlichen Joseon-Zeit hat dieses Jahr ein Rekordhoch erreicht.Das Amt für Kulturgüter teilte mit, dass knapp 14,2 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland die namhaften Kulturstätten aus der Joseon-Zeit besucht hätten. In der Statistik wurden Besucher der vier großen Paläste, des königlichen Jongmyo-Schreins sowie der Grabstätten der Joseon-Könige berücksichtigt.Es entspreche einem Wachstum von 28,5 Prozent im Vorjahresvergleich und die Zahl sei auch höher als im Jahr 2019, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie.Unter den Besuchern befanden sich 1,96 Millionen Ausländer, das waren 262 Prozent mehr als im Vorjahr.