Nordkorea droht nach Neujahrsansprache von Präsident Yoon mit atomarer Aufrüstung

Photo : YONHAP News

Auf die Neujahrsansprache von Präsident Yoon Suk Yeol hat Nordkorea mit feindseligen Äußerungen reagiert.Kim Yo-jong, die jüngere Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, veröffentlichte am Dienstag eine Neujahrsbotschaft an den südkoreanischen Präsidenten.Nordkorea fühle sich verpflichtet und darin bestätigt, sich für eine überwältigende atomare Bewaffnung verstärkt einzusetzen, sagte sie. Es sei Yoon Suk Yeol zu verdanken, dass sich Südkoreaner stets um die Sicherheit des Landes Sorgen machen müssen.Südkorea habe eifrig atomar bewaffnete, amerikanische U-Boote sowie Bomber nach Korea gebracht, um Nordkorea zu verängstigen. Dies habe Nordkorea dazu motiviert, mit Fug und Recht seine Waffenfähigkeit auf ein höheres Niveau zu entwickeln, hieß es.Präsident Yoon hatte in seiner Neujahrsansprache am 1. Januar mitgeteilt, dass Südkorea und die USA bis zum ersten Halbjahr ihre gemeinsame atomare Abschreckung vervollständigen würden, um nuklearen Bedrohungen Nordkoreas entgegenzutreten.