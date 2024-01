Nordkorea lässt wieder ausländische Diplomaten ins Land

Photo : KBS News

Nordkorea lässt nach Informationen der südkoreanischen Regieurng wieder ausländische Diplomaten ins Land. Nordkorea hatte seine während der Pandemie dichtgemachten Grenzen im vergangenen Jaghr wieder geöffnet.Wie die Seouler Regierung feststellte, seien in Pjöngjang mittlerweile die Botschaften von vier Staaten, darunter China und Russland wieder besetzt worden.China hatte im März letzten Jahres seinen Botschafter zwei Jahre nach dessen Designation nach Nordkorea entsandt. Russland hatte nach der offiziellen Grenzöffnung Nordkoreas im vergangenen August das Personal seiner Botschaft in Pjöngjang aufgestockt.Laut dem auf Nordkorea spezialisierten US-Nachrichtenportal „NK News“ wird Nicaragua bald seinen Botschafter nach Nordkorea schicken. Nordkorea und Nicaragua haben im Juli letzten Jahres die Einrichtung von Botschaften im jeweils anderen Land vereinbart.Vor der Corona-Pandemie waren Diplomaten aus mehr als 20 Ländern, darunter China, Russland, Deutschland, Großbritannien und Schweden, in Pjöngjang im Einsatz gewesen. Nach der Grenzschließung durch Nordkorea aufgrund der Pandemie im Januar 2020 kehrten alle Diplomaten in ihre Länder zurück.Nordkorea untersagt seit der Grenzschließung weiterhin Mitarbeitern internationaler Organisationen, darunter der Vereinten Nationen, die Einreise ins Land.