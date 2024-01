Comicheft über Werdegang von BTS erscheint in USA

Photo : YONHAP News

Ein Comicheft über den Werdegang der K-Pop-Band BTS wird in den USA erscheinen.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Donnerstag (Ortszeit), dass der US-Verlag TidalWave einen 22-seitigen Comic über BTS als Novität seiner „FAME“-Reihe herausgeben werde.Die „FAME“-Serie stellt die Lebensgeschichten von Promis wie Sängern, Schauspielern und Sportstars in Form eines Comics vor. Bisher wurden beispielsweise Beyoncé, Taylor Swift, 50 Cent, Jennifer Lawrence und David Beckham behandelt.In dem „FAME: BTS“ wird dargestellt, wie die siebenköpfige Band nach ihrem Debüt im Jahr 2013 zu einem globalen Popstar mit zahlreichen Hits aufsteigt.Reuters zufolge wird auch beschrieben, wie die BTS-Mitglieder beginnend mit Jin im Jahr 2022 zum Wehrdienst eingezogen und von Popstars zu Soldaten werden.„FAME: BTS“ wird in Papierform und in digitaler Form am 10. Januar veröffentlicht.