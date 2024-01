Nordkorea feuert dritten Tag in Folge Granaten an innerkoreanischer Seegrenze ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag den dritten Tag in Folge an der innerkoreanischen Seegrenze im Westen Granaten abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab in Südkorea teilte am Sonntag mit, dass in einem Zeitraum von 70 Minuten nach 16 Uhr rund 90 Granaten in Gewässern vor der südkoreanischen Insel Yeonpyeong niedergegangen seien.Die Geschosse seien in die Pufferzone der Nördlichen Grenzlinie (NLL) gefallen, die faktische Seegrenze im Gelben Meer oder Westmeer.Ein Vertreter des Generalstabs sagte, dass keines der Geschosse südlich der NLL gelandet sei und es keine Schäden gegeben habe. Südkoreas Streitkräfte planten nicht, darauf mit Schießübungen zu reagieren.Am Freitag hatte Nordkorea nach JCS-Angaben 200 Artilleriegeschosse nahe den Inseln Yeonpyeong und Baengnyeong an der Seegrenze im Westen abgefeuert. Bewohner der Inseln wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Südkorea hatte als Reaktion auf den Beschuss Schießübungen durchgeführt.Am Samstag feuerte Nordkorea rund 60 Granaten in Gewässer nahe der Yeonpyeong-Insel. Einige der Geschosse fielen in die Pufferzone, das südkoreanische Militär reagierte darauf jedoch nicht mit einer eigenen Schießübung. Hintergrund war die Einschätzung, dass die Schüsse in eine andere Richtung gingen als am Freitag und die Übung damit weniger provokativ war.