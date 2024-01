Steven Yeun gewinnt als erster koreanisch-amerikanischer Schauspieler Golden Globe

Photo : YONHAP News

Steven Yeun hat als erster koreanisch-US-amerikanischer Schauspieler einen Golden Globe gewonnen.Bei der 81. Verleihung der Golden Globe Awards am Sonntag (Ortszeit) wurde Yeun für seine Rolle in der Netflix-Serie „Beef“ als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Miniserie/Anthologie-Serie/TV-Serie ausgezeichnet.Noch nie zuvor hatte ein koreanischstämmiger US-Schauspieler einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller gewonnen.In der gleichen Kategorie gewann die Gesellschaftssatire „Beef“ den Hauptpreis und die Hauptdarstellerin Ali Wong wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt. Damit gab es insgesamt drei Auszeichnungen für die Serie.Die Fernsehserie wurde von dem koreanisch-US-amerikanischen Autor und Regisseur Lee Sung-jin inszeniert, produziert und geschrieben. Neben Steven Yeun spielten mehrere weitere koreanischstämmige Schauspieler mit.„Beef“ ist dieses Jahr außerdem für 13 Emmy Awards in 11 Kategorien nominiert.