Seoul äußert sich besorgt über Einsatz nordkoreanischer Waffen durch Hamas

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich angesichts Anzeichen für den Einsatz nordkoreanischer Waffen durch die militante Palästinensergruppe Hamas besorgt geäußert.Die Regierung sei ernsthaft besorgt über den Transfer von Waffen aus Nordkorea ins Ausland, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Dienstag vor der Presse.Jeder Waffenhandel mit Nordkorea stelle einen eindeutigen Verstoß gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Welt, einschließlich der koreanischen Halbinsel, dar, sagte er.Die Regierung werde bei gegebenem Anlass, beispielsweise in Sitzungen des UN-Sicherheitsrats, ihre Position zum Ausdruck bringen, hieß es weiter.Der US-Auslandssender Voice of America hatte am 5. Januar berichtet, dass die Hamas Waffen aus Nordkorea verwende. Der Sender veröffentlichte auch ein Foto eines auf Koreanisch beschrifteten Teils eines F-7-Granatenwerfers.Der südkoreanische Nachrichtendienst NIS bestätigte die Meldung. Der Geheimdienst trägt nach eigenen Angaben derzeit konkrete Beweise im Zusammenhang mit dem Umfang und Zeitpunkt nordkoreanischer Waffenlieferungen an die Hamas zusammen.