„Past Lives“ der Regisseurin Celine Song von NSFC zum besten Film gekürt

Photo : YONHAP News

Der Film „Past Lives“ der koreanisch-kanadischen Regisseurin Celine Song hat einen Kritikerpreis in den USA gewonnen.Die National Society of Film Critics (NSFC), eine Vereinigung bestehend aus 61 namhaften Filmkritikern der USA, gab auf ihrer Website bekannt, dass sie „Past Lives“ zum besten Film des Jahres 2023 gewählt habe. Die Auswahl erfolgte am Samstag nach On- und Offline-Abstimmungen.„Past Lives“ erhielt 51 Punkte und übertraf damit den Zweitplatzierten „The Zone of Interest“ (49 Punkte). Dritter wurde „Oppenheimer“ mit 44 Punkten.„Past Lives“ ist Songs Debütfilm und handelt von einer Frau und einem Mann, die sich über 20 Jahre nach ihrem Abschied in der Kindheit in Südkorea in New York wieder finden.Der Liebesfilm feierte beim Sundance Film Festival im Januar letzten Jahres seine Premiere und bekam viel Lob. Der Film wurde daraufhin in die Wettbewerbskategorie bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen.