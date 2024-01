Album „Golden“ von Jungkook bereits neun Wochen in Folge in Billboard 200

Photo : YONHAP News

Das Soloalbum „Golden“ des BTS-Mitglieds Jungkook hält sich seit neun Wochen in den Album-Charts Billboard 200.In den neuesten Charts rangierte „Golden“ auf Platz 28.Nach Angaben seiner Agentur wurde „Golden“ damit das am längsten in den Billboard 200 verweilende Album eines K-Pop-Solosängers.„Standing Next to You“ aus dem Album kletterte in den Billboard Hot 100 gegenüber der Vorwoche um 27 Ränge auf Platz 70 und hält sich ebenfalls schon seit neun Wochen ununterbrochen in den Charts.Der Solosong „Seven“ von Jungkook landete erneut unter den ersten Zehn in den Hitlisten Billboard Global 200 und Billboard Global.