Südkoreas Verteidigungsministerium verurteilt Nordkoreas Raketenstart als Verstoß gegen UN-Resolutionen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat mit einer strikten Warnung auf den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea am Sonntag reagiert.Dies stelle einen eindeutigen Akt der Provokation dar, der gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße, die Nordkorea den Einsatz ballistischer Raketentechnologie verböten, teilte das Ministerium am Montag mit. Das Ressort forderte einen sofortigen Stopp solcher Aktionen.Das südkoreanische Militär verfolge auf der Grundlage einer festen, gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA Nordkoreas verschiedene Aktivitäten aufmerksam. Falls Nordkorea eine direkte Provokation gegen Südkorea verübe, werde das Militär auf überwältigende Weise darauf reagieren, betonte das Ministerium.Um verschiedene Raketenbedrohungen aus Nordkorea abzuschrecken und zu beantworten, verbessere das südkoreanische Militär die Durchführung der integrierten, erweiterten Abschreckung mit den USA und verstärke seine eigenen Reaktionsfähigkeiten, einschließlich des koreanischen Drei-Achsen-Systems, hieß es weiter.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass Nordkorea gegen 14.55 Uhr eine ballistische Mittelstreckenrakete ins Ostmeer abfeuerte.Dem JCS zufolge flog die Rakete etwa eintausend Kilometer weit und stürzte anschließend ins Ostmeer.