Steven Yeun bei Critics Choice Awards als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Der koreanisch-amerikanische Schauspieler Steven Yeun hat für seine Rolle in der Netflix-Serie „Beef“ einen weiteren prestigeträchtigen Preis in den USA gewonnen.Bei der 29. Preisverleihung der Critics Choice Awards am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles wurde Yeun als bester Hauptdarsteller in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie ausgezeichnet.Der Verband Critics Choice Association (CCA), der diese Preise vergibt, besteht aus über 600 Fernseh- und Filmkritikern in den USA und Kanada. Immer im Januar werden Auszeichnungen für Filme und Fernsehproduktionen vergeben.„Beef“ hatte zuvor bei der Verleihung der Golden Globe Awards am 7. Januar drei Preise gewonnen. Die Serie gewann den Preis für die beste Miniserie/Anthologie-Serie/Fernsehfilm. Steven Yeun wurde als bester Hauptdarsteller geehrt, Ali Wong als beste Hauptdarstellerin.Die vom koreanisch-amerikanischen Regisseur Lee Sung-jin geschriebene und inszenierte Gesellschaftssatire wurde im April letzten Jahres veröffentlicht. Sie hielt sich fünf Wochen in Folge unter den ersten zehn Produktionen mit den meisten Streaming-Stunden auf Netflix.