Kim Jong-un fordert Festschreibung Südkoreas als Hauptfeind in Verfassung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Verfassungsänderung gefordert, damit Südkorea in der Verfassung als Hauptfeind genannt wird.Die Forderung unterbreitete er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Montag in einer Rede vor der Obersten Volksversammlung in Pjöngjang.Es sei wichtig, verfassungsgemäß zu bestimmen, dass im Falle eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel Südkorea vollständig besetzt, unterdrückt und zurückgefordert wird. Das südkoreanische Territorium solle damit vom Norden beansprucht werden.Da der Norden entschieden habe, den Süden nicht als Gegenüber für eine Aussöhnung und Vereinigung zu betrachten und zum feindlichsten Land erklärt habe, seien rechtliche Maßnahmen erforderlich, die diese Veränderungen widerspiegeln.Auch fordert Kim ein Verbot von Ausdrücken, die beide Koreas als ein Volk bezeichnen. Darüber hinaus solle die Formulierung "selbständige, friedliche Wiedervereinigung" aus der Verfassung gestrichen werden.Die Oberste Volksversammlung soll laut Kims Anweisung die Verfassung in der kommenden Sitzung umschreiben und dabei diese Angelegenheiten berücksichtigen.