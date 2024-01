Netflix-Serie „Beef” gewinnt acht Emmy Awards

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Serie „Beef” hat bei den Emmy Awards acht Auszeichnungen gewonnen.Bei der 75. Verleihung der Primetime Emmy Awards am Montag (Ortszeit) in Los Angeles wurde „Beef“ als Gewinner für die Kategorie beste Miniserie, Anthologie und Fernsehfilm bekannt gegeben.Der koreanisch-US-amerikanische Regisseur Lee Sung-jin wurde für die beste Regie und das beste Drehbuch prämiert.In der gleichen Kategorie wurde der koreanisch-US-amerikanische Schauspieler Steven Yeun als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet und die Schauspielerin Ali Wong wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt.Von den 11 nominierten Kategorien konnte die Gesellschaftssatire „Beef“ bis auf drei Kategorien - Nebendarsteller, Nebendarstellerin und Musik - alle Preise gewinnen.Die Fernsehserie wurde von dem koreanisch-US-amerikanischen Autor und Regisseur Lee Sung-jin inszeniert, produziert und geschrieben. Neben Steven Yeun spielten mehrere weitere koreanischstämmige Schauspieler mit.„Beef” gewann außerdem drei Golden Globe Awards für den besten Film, den besten Hauptdarsteller und die beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Miniserie/Anthologie-Serie/TV-Serie.Auch bei der Verleihung der Critics Choice Awards wurde sie in vier Kategorien geehrt: Beste Miniserie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin.