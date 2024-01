Feier zur Veröffentlichung der koreanischen Ausgabe des Museumsführers der Vatikanischen Museen

Photo : YONHAP News

Eine Feier anlässlich der Veröffentlichung der koreanischen Ausgabe des offiziellen Museumsführers der Vatikanischen Museen hat am Dienstag (Ortszeit) in den Museen stattgefunden.Die südkoreanische Botschaft beim Heiligen Stuhl hatte letztes Jahr als ein Projekt anlässlich des 60. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und dem Vatikan den offiziellen Museumsführer ins Koreanische übersetzt und die koreanische Version herausgegeben.An der Veranstaltung nahm die Generalsekretärin des Governatorats der Vatikanstadt, Raffaella Petrini, teil. Der Generalsekretär des Governatorats ist für die Verwaltung der Vatikanstadt zuständig und ist Nummer zwei in deren Organisationshierarchie.In der ersten koreanischen Ausgabe des Museumsführers werden verschiedene Artefakte in den Vatikanischen Museen mit 227 Fotos vorgestellt. Sie hat 224 Seiten und kostet 25 Euro.