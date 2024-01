Bericht: Hunderte von Nordkoreanern bei Zugunglück getötet

Photo : YONHAP News

Einem US-Medienbericht zufolge sind bei einem Zugunglück im nordkoreanischen Tanchon im Dezember mehrere Hundert Menschen ums Leben gekommen.Das berichtete der auf Nordkorea spezialisierte Sender Radio Free Asia (RFA) am Dienstag unter Berufung auf eine Informationsquelle in Nordkorea.Ein Personenzug sei am 26. Dezember auf dem Weg von Pjöngjang nach Kumgol in der Provinz Süd-Hamgyong umgekippt, als er auf einem Bergpass unterwegs war. Der Zug sei wegen veralteter Bahngleise und Strommangels rückwärts gerollt und dann umgekippt, hieß es.Zwei direkt hinter der Lokomotive angeschlossene Waggons der oberen Klasse seien nicht entgleist. Deshalb hätten die Funktionäre in den Waggons überlebt. Dagegen seien die meisten Fahrgäste in den restlichen sieben Waggons ums Leben gekommen, teilte die Quelle mit. Sie sprach von über 400 Todesopfern.Nordkoreas Behörden hätten die Umgebung von Tanchon zu einer Notfallzone erklärt, damit keine Informationen über das Unglück nach außen gelangen. Sie seien damit beschäftigt, die öffentliche Meinung zu kontrollieren, hieß es weiter.Die geretteten Schwerverletzten seien in ein Krankenhaus in Tanchon gebracht worden. Aufgrund der Knappheit an Antibiotika und fiebersenkenden Mitteln hätten sie jedoch nicht behandelt werden können. Die meisten von ihnen würden im Krankenhaus sterben. Auch am 13. Januar sei die Bergung von Leichen noch nicht beendet gewesen, hieß es weiter.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, es könne derzeit keine Angaben zu dem Zugunglück bestätigen.