Hinterbliebene von Itaewon-Katastrophe demonstrieren für Verkündung von Sondergesetz

Photo : YONHAP News

Hinterbliebene von Opfern der Halloween-Massenpanik in Itaewon 2022 haben mit einer Kundgebung gegen die Entscheidung der Regierungspartei protestiert, dem Staatspräsidenten ein Veto gegen ein Sondergesetz zu der Katastrophe vorzuschlagen.Eine Hinterbliebenenvereinigung und eine Bürgergruppe forderten am Samstag bei einer Kundgebung in Seoul die sofortige Verkündung des Sondergesetzes.Eine Hinterbliebene sagte, es sei die Verantwortung des Staates, das Leben und die Sicherheit der Bürger zu schützen.Das Sondergesetz zur Katastrophe vom 29. Oktober 2022 sieht unter anderem die Bildung eines Sonderuntersuchungsausschusses vor, um die Wahrheit hinter den damaligen Vorgängen aufzudecken.Der Gesetzentwurf wurde am 9. Januar vor allem mit den Stimmen der mehrheitsführenden Minjoo-Partei in der Nationalversammlung verabschiedet.Die Regierungspartei beschloss am 18. Januar, Präsident Yoon Suk Yeol vorzuschlagen, von dessen Befugnis zur Forderung nach einer erneuten parlamentarischen Beratung Gebrauch zu machen.