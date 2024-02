Südkorea sowohl bei Frauen als auch Männern Gesamtsieger bei Shorttrack-WM

Photo : KBS News

Südkorea hat die Shorttrack-Weltmeisterschaft sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen als Gesamtsieger beendet.Bei der Shorttrack-WM 2024 am Montag in Danzig gewann der südkoreanische Shorttrack-Läufer Park Ji-won im Finale über 1.000 Meter der Männer mit einer Zeit von 1:28,193 Minuten die Goldmedaille.Die 5000-Meter-Staffel mit Kim Gun-woo, Jang Sung-woo und Kim Tae-sung belegte den zweiten Platz hinter Kanada.Mit insgesamt 1.071 Punkten in der WM-Rangliste der laufenden Saison konnte er sich den Weltmeistertitel der Männer sichern.Die südkoreanische Läuferin Kim Gil-li beendete das Finale über 1.000 Meter und die 3.000-Meter-Staffel der Frauen auf Platz zwei.Mit diesen zwei Silbermedaillen konnte sie mit insgesamt 1.211 Punkten WM-Gesamtsiegerin der Frauen werden.