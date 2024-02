Neuer DAPA-Chef fordert schnelle, effiziente Beschaffung von Waffensystemen

Photo : KBS News

Der neue Chef der Behörde für Wehrbeschaffung DAPA, Seok Jong-gun, hat die Bedeutung einer schnellen und effizienten Beschaffung von Waffensystemen betont.Damit sollte der überwältigende Aufbau der Streitkräfte unterstützt werden, sagte Seok bei seiner Amtsantrittsfeier am Montag im Gebäude der DAPA (Defense Acquisition Program Administration) in Gwacheon. Er wies dabei auf das externe Umfeld hin, darunter die Bedrohung aus Nordkorea und der Wettbewerb zwischen Großmächten um die Vorherrschaft in der Umgebung der koreanischen Halbinsel.Um für mögliche Kriege in der Zukunft vorbereitet zu sein, sei es dringend notwendig, über KI-basierte bemannt-unbemannte Technik zu verfügen und zugleich die Weltraumstreitkräfte zu verstärken, sagte er.Er betonte zudem, dass man sich trotz guter Exportgeschäfte der Verteidigungsindustrie in letzter Zeit nicht zurücklehnen dürfe, weil die führenden Nationen Südkorea stärker in Schach halten wollten.Seok forderte, dass der Aufstieg Südkoreas zu den vier stärksten Nationen in der Verteidigungsindustrie ein Schlüsselziel sein müsse. Hierfür sollte das Land Unterstützungsmaßnahmen erweitern. Das finanzielle Unterstützungssystem für Rüstungsexporte solle diversifiziert und die Kooperation mit wichtigen Abnehmerregionen verstärkt werden.