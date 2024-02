Nordkorea löscht Bild der koreanischen Halbinsel von wichtigen Websites

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Bild der koreanischen Halbinsel von seinen wichtigen Websites gelöscht.Wie am Montag bestätigt wurde, wurde ein Bild der Weltkarte mit der koreanischen Halbinsel in roter Farbe von der Website „Foreign Trade of the DPRK“, eine offizielle Website für Handel und Investitionen, gelöscht.Auch wurde ein ähnliches Bild der koreanischen Halbinsel neulich von der Startseite des Webauftritts „Publications of the DPRK“ gestrichen.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte vor kurzem Südkorea zum Feindstaat erklärt. Seitdem arbeitet das Land daran, für den Umgang mit Südkorea zuständige Behörden und Organisationen abzuschaffen.Auch werden Begriffe und Symbole, die mit der Wiedervereinigung und der Nation zusammenhängen, gestrichen.