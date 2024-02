Assistenzärzte fordern vollständigen Verzicht auf Plan für mehr Medizinstudienplätze

Photo : YONHAP News

Assistenzärzte haben die Regierung aufgefordert, ihren Plan zur Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze vollständig zurückzuziehen.Sie verurteilten es als Verletzung von Grundrechten, dass die Regierung sie nach der Kündigung zur Rückkehr zur Arbeit auffordert.Die Vereinigung von Assistenzärzten Korea Intern Resident Association (KIRA) kritisierte in einer Erklärung am Dienstag das Anfang Februar präsentierte Maßnahmenpaket der Regierung für die medizinische Grundversorgung. Das Paket sei gespickt mit Maßnahmen, die eine optimale Versorgung verhinderten.Die Organisation kritisierte die Entscheidung der Regierung, die Zahl der jährlichen Zulassungen zum Medizinstudium um 2.000 zu erhöhen, und sprach von einer „absurden Zahl“. Sie habe von der Regierung verlangt, ihre Entscheidung auf einer wissenschaftlichen Grundlage zu erläutern, diese habe jedoch die Veröffentlichung von Daten verweigert. Die Regierung mache eine radikale Politik, um Wählerstimmen zu gewinnen.KIRA warf der Regierung zudem vor, unrechtmäßige Anordnungen wie das Verbot der Annahme von Kündigungsschreiben zu erteilen und Assistenzärzte als Kriminelle abzustempeln. Die Regierung solle ihre ungerechten Anordnungen vollständig zurücknehmen und sich formell entschuldigen.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch haben mit Stand 22 Uhr am Dienstag 8.816 Assistenzärzte von 100 führenden Lehrkrankenhäusern, und damit 71,2 Prozent der dort in der Ausbildung befindlichen Ärzte, ihr Kündigungsschreiben abgegeben. Das waren noch einmal 2.401 mehr als am Vortag.