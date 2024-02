Innerkoreanisches Niederländische Beratungsfirma bereitet Besuch von Journalisten in Nordkorea vor

Ein niederländisches Unternehmen für Investitionsberatung bereitet laut einem Medienbericht ein Programm für Journalisten für einen Besuch in Nordkorea im April vor.



Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Dienstag (Ortszeit).



Paul Tjia, Chef der Firma GPI Consultancy, habe in sozialen Medien geschrieben, dass einer ihrer Partner in Pjöngjang gebeten habe, die Vorbereitung eines Programms für Journalisten in die Wege zu leiten. Als vorläufiger Termin sei der 29. April bis 7. Mai festgelegt worden.



Journalisten aller Nationalitäten würden zu dem Besuchsprogramm begrüßt. US-Amerikaner, Japaner und Südkoreaner könnten jedoch nicht daran teilnehmen, sagte Tjia.



GPI Consultancy hatte seit 2011 verschiedene Programme für Nordkorea-Besuche für Unternehmer, Forschende und Journalisten organisiert. Zuletzt organisierte die Firma im September 2019 ein Besuchsprogramm für Journalisten, bevor sie aufgrund der Corona-bedingten Grenzschließung Nordkoreas Anfang 2020 damit aufhören musste.