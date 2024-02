US-Sondergesandte spricht mit südkoreanischem Kollegen über Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Beamte der Außenministerien Südkoreas und der USA haben bilaterale Kooperationsmöglichkeiten für die Förderung der Menschenrechte in Nordkorea erörtert.Die zurzeit in Südkorea zu Besuch befindliche US-Sondergesandte für nordkoreanische Menschenrechtsfragen, Julie Turner, und der Generaldirektor für Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel, Chun Young-hee, kamen am Mittwoch zusammen.Turner sagte, sie halte dieses Jahr für einen geeigneten Zeitpunkt, um auf nordkoreanische Menschenrechtsfragen aufmerksam zu machen.Dieses Jahr jährt sich die Veröffentlichung des Berichts der UN-Untersuchungskommission zu den Menschenrechten in Nordkorea zum zehnten Mal, und die Schaffung des US-Postens des Sondergesandten für nordkoreanische Menschenrechtsfragen zum 20. Mal. Zudem soll sich Nordkorea im November der Universellen Periodischen Überprüfung (UPR) vor dem UN-Menschenrechtsrat unterziehen.Chun sagte, dass die Aufmerksamkeit für die Menschenrechtslage in Nordkorea anlässlich des Südkorea-Besuchs von Turner wieder gestiegen sei. Er betonte die Notwendigkeit, sowohl die internationale Gemeinschaft über die Menschenrechtslage in Nordkorea zu informieren, als auch den Menschen in Nordkorea die Realität im Ausland näher zu bringen.Südkorea und die USA hatten im vergangenen November in Brüssel zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder ihr bilaterales Beratungsgremium zu Menschenrechten in Nordkorea eingesetzt. Die Leitung übernahmen Turner und Chun.