Seoul: Nordkoreas Rüstungsproduktion für Russland läuft auf Hochtouren

Photo : YONHAP News

Nach südkoreanischen Angaben läuft Nordkoreas Rüstungsproduktion für Russland auf Hochtouren.In den letzten sechs Monaten seien etwa 6.700 Container aus Nordkorea nach Russland befördert worden, sagte Verteidigungsminister Shin Won-sik am Montag.In den Containern sei Platz für drei Millionen Artilleriegranaten des Kalibers 152 mm oder über 500.000 Geschosse des Kalibers 122 mm für Mehrfachraketenwerfer, hieß es.Sollte Nordkorea Geschosse beider Typen nach Russland exportiert haben, wären dies mehrere Millionen Schuss.Während nordkoreanische Rüstungsfabriken allgemein zu lediglich 30 Prozent ausgelastet seien, würden Fabriken, in denen Waffen und Artilleriegeschosse für Russland hergestellt werden, maximal ausgelastet, hieß es.Nordkorea importiere neben Materialien und Komponenten für Waffen für den Export auch Lebensmittel aus Russland. Die Lebensmittelpreise in Nordkorea hätten sich dadurch stabilisiert, erklärte Shin weiter.Der Minister äußerte die Einschätzung, dass Russland umso mehr Technologie an Nordkorea weitergeben werde, je abhängiger es von nordkoreanischer Munition werde.