Premier: Südkorea will dieses Jahr Ausfuhrrekord von 700 Milliarden Dollar erzielen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will laut Ministerpräsident Han Duck-soo dieses Jahr Rekordwerte beim Export und den Auslandsaufträgen erzielen.Ein erneut großer Aufschwung der koreanischen Wirtschaft hänge schließlich von den Überseemärkten ab, sagte Han am Mittwoch.Die Regierung wolle auf der Grundlage des Erholungstrends beim Export seit letztem Jahr und guter Auslandsaufträge dieses Jahr ein Exportvolumen von 700 Milliarden Dollar und Auslandsaufträge im Wert von 57 Milliarden Dollar erreichen. Dies wäre ein neuer Rekord.Hierfür wolle die Regierung globale Netzwerke für die Wirtschaftskooperation ausbauen und die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit strategisch nutzen, um einheimische Unternehmen beim Eintritt in Überseemärkte aktiv zu unterstützen, erklärte Han.