Börse in Seoul verliert erneut

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Südkorea hat erneut verloren.Für den Hauptindex ging es am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 2.641,49 Zähler nach unten.Aufmerksamkeit werde der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress am Mittwoch geschenkt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Von den Ergebnissen beim chinesischen Volkskongress seien die Anleger hingegen enttäuscht gewesen.Die Maßnahmen seien schwach gewesen und es seien keine mutigen Innovationen im Bereich der Industriepolitik erkennbar gewesen, wurde Forscher Juhn Jong-kyu von Samsung Electronics von Yonhap zitiert.