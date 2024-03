Fitch hält Bonitätsnote AA für Südkorea aufrecht und prognostiziert 2,1 Prozent Wirtschaftswachstum

Photo : YONHAP News

Die internationale Ratingagentur Fitch hat ihr Rating AA mit stabilem Ausblick für Südkorea beibehalten.Die viertbeste Note gilt damit seit September 2012 unverändert fort.Fitch attestierte dem Land robuste externe Finanzen, Resilienz auf makroökonomischer Ebene und einen dynamischen Exportsektor. Dem stünden geopolitische Risiken wegen Nordkorea und im Vergleich zu anderen Ländern der Kategorie AA schwächere Governance-Indikatoren gegenüber. Auch strukturelle Herausforderungen wegen der alternden Gesellschaft wurden in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht als negativer Faktor angeführt.Fitch rechnet vor allem dank steigender Halbleiter-Ausfuhren für dieses Jahr mit 2,1 Prozent Wirtschaftswachstum in Südkorea, nach dem Zuwachs um 1,3 Prozent im vergangenen Jahr.Die Prognose deckt sich mit der Einschätzung der Koreanischen Zentralbank (BOK). Die Regierung in Seoul sowie der Internationale Währungsfonds (IFW) erwarten einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 2,3 Prozent.