Samsung wird wieder Smartphone-Marktführer in Südostasien

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat die Führungsposition auf dem südostasiatischen Smartphonemarkt zurückerobert.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Canalys am Donnerstag beliefen sich die Smartphone-Lieferungen in den fünf wichtigsten Märkten Südostasiens, Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia sowie die Philippinen, im Januar auf 7,26 Millionen Einheiten. Das seien 20 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahr.Dank der erfolgreichen Markteinführung der Galaxy S24-Serie lieferte Samsung 1,5 Millionen Geräte und verzeichnete mit 20 Prozent den größten Marktanteil.Das koreanische Unternehmen eroberte damit den Spitzenplatz zurück, den es im letzten Dezember an den chinesischen Hersteller Transsion verloren hatte.Hinter Samsung folgten Xiaomi mit 18 Prozent Anteil und Transsion mit 15 Prozent.Die Smartphone-Lieferungen von Samsung in Südostasien schrumpften jedoch im Januar gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent. Sein Marktanteil ist im Vorjahresvergleich um sieben Prozentpunkte gesunken.Im selben Zeitraum erfreute sich Xiaomi eines starken Zuwachses von 128 Prozent, Transsion von 190 Prozent.