Südkorea und Großbritannien führen hochrangigen Dialog über saubere Energie

Photo : YONHAP News

Südkorea und Großbritannien haben einen hochrangigen Dialog über wichtige Themen im Bereich sauberer Energiequellen geführt.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie kamen Vizeminister Choe Nam-ho und der Staatssekretär des britischen Ministeriums für Energiesicherheit und Netto-Null, Jeremy Pocklington, am Freitag in Seoul zusammen.Sie hätten über die Zusammenarbeit beim Bau neuer Atomkraftwerke und großer Offshore-Windparks gesprochen, hieß es.Sie vereinbarten, über Maßnahmen zur Erweiterung der Kooperation auf den Gebieten sauberer Wasserstoff und Entwicklung von Energietechnologien zu sprechen. Auch über Wege zur Dekarbonisierung in der Industrie und Stromerzeugung auf der Grundlage kohlenstofffreier Energiequellen wollen sie sich eng abstimmen.Es war der erste Dialog dieser Art. Dieser war beim bilateralen Spitzentreffen im vergangenen November im Zuge einer Einigung über die Partnerschaft bei sauberer Energie beschlossen worden.