Finanzaufsicht präsentiert Inspektionsergebnisse zu an Aktienindex in Hongkong gekoppelten ELS

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Finanzaufsicht FSS hat am Montag vorläufige Inspektionsergebnisse zu den an den Hongkonger Aktienindex Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) gekoppelten Equity-Linked Securities (ELS) präsentiert.Demnach funktionierte das Regulierungsinstrument aufgrund des übermäßigen Wettbewerbs beim Verkauf von ELS, aktiengebundenen Wertpapieren, nicht ordnungsgemäß. Das gesamte Verkaufssystem war in puncto Verbraucherschutz unzulänglich. Das Investitionsverhalten von Kunden wurde unangemessen analysiert, daraufhin wurden sie zum Kauf von ELS-Produkten gedrängt.FSS bewertete aufgrund der Inspektionsergebnisse die Verantwortung der Finanzinstitute, die entsprechende Produkte verkauften, und der Investoren umfassend und gab Standards für die Streitschlichtung bekannt. Demnach soll ein grundlegender Entschädigungssatz für jeden lückenhaften Verkauf festgelegt werden und je nach Alter und Erfahrung von Investoren ein endgültiger Entschädigungssatz.Zur Krise wegen an Hongkong gekoppelten ELS-Produkten in Südkorea kam es aufgrund eines starken Absturzes des Index HSCEI, der aus Blue-Chip-Aktien chinesischer Unternehmen an der Hongkonger Börse besteht. Der gesamte Verlust wird auf bis zu etwa sieben Billionen Won (5,3 Milliarden Dollar) geschätzt.Sollte der HSCEI nicht unter einen Richtwert fallen, sollen für Investoren die Gewinne höher sein als im Falle eines Zinskontos. Banken hatten Anleger mit dem Versprechen gelockt, dass dieser Index nicht sinke, solange Hongkong nicht zahlungsunfähig werde.