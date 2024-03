Bloomberg: Samsung wird voraussichtlich über sechs Milliarden Dollar an US-Subventionen für zusätzliche Investitionen erhalten

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung plant laut Bloomberg, Samsung Electronics mehr als sechs Milliarden Dollar an Subventionen gemäß ihrem Chip-Gesetz zu zahlen.Die US-Regierung wolle damit unterstützen, dass Samsung sein Geschäft in den USA neben dem bereits angekündigten Fabrikbau in Texas zusätzlich ausbauen könne, berichtete die Nachrichtenagentur am Freitag unter Berufung auf mehrere Quellen.Samsung hatte 2021 angekündigt, im Bundesstaat Texas ein weiteres Werk in Taylor zu bauen und hierfür 17 Milliarden Dollar einzusetzen. In Austin, Texas betreibt der südkoreanische Elektronikriese bereits eine Chipfabrik.Das US-Handelsministerium stellt nach dem CHIPS Act Subventionen für die Halbleiterproduktion und für Forschung und Entwicklung zur Verfügung, um Anlageinvestitionen von Halbleiterherstellern in den USA zu fördern. Eine Unterstützung wird nach Konsultationen mit einzelnen Unternehmen gewährt.Das Ministerium wird seine Subventionspläne für führende Halbleiterunternehmen bis Ende März präsentieren.